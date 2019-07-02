Son Dakika Haberleri: İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi
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İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi

28 dakika önce

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi.

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi , System.String[]
YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:03 
Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili, Aralık, Ekonomi
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