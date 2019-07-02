İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi
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YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:03
YSK, Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığınca 31 Aralık
2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi.
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