İllerin haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul'da büyük artış - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

İHA)