İllerin haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul'da büyük artış - Son Dakika

İllerin haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul'da büyük artış
03.04.2021 21:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.
İHA)
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