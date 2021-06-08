İllerin haftalık vaka haritası güncellendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığının illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Son bir haftadaki verilere göre tüm illerde vaka sayılarında düşüş sürerken, en çok azalan iller Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında tüm illerde düşüş seyri devam etti. Vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli oldu. Büyük kentler İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

KOCA: DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYORBakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi. Bakan Koca ikinci mesajında ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.