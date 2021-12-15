İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Osmaniye, Adana ve Mersin'de oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 27 Kasım-3 Aralık'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58 ve Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu. Bu illerde vaka oranları Çanakkale'de 472,53, Kırklareli'nde 456,13, Edirne'de 278,59, Tekirdağ'da 336,43, Eskişehir'de 335,72, Artvin'de 186,43, Sinop'ta 302,60, Denizli'de 249,78, Giresun'da 298,63 ve Gümüşhane'de 213,83 olarak kayıtlara geçti.

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Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-