İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de paylaştı. Koca, "11- 17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" dedi.