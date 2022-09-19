İllustrator sanatçısı ve Kitap Yazarı Aykut Demirel karma sergide. "

"27" adını verdiği ilk romanıyla adım attığı edebiyat dünyasında adından övgüyle söz ettiren yazar ve illüstratör sanatçısı Aykut Demirel, başarılı çizimleriyle resim alanında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eserlerini dijital ortamda sanatseverlerle buluşturan Demirel, paylaşımlarının gördüğü büyük ilgi üzerine sanat çevrelerinde de adını duyurmaya başladı. Çok kısa sürede ilgi gören çizimleri için yakında karma sergide yerini alacak genç ve başarılı yazar bu alanda da profesyonel bir çalışma sürdürmek istiyor.

"Çağdaş sanatın öncüleriyle bir arada"

Aykut Demirel, ilk kişisel sergisini açma hazırlıkları yaparken önemli bir sergi projesinden teklif aldı. Karma sergi için getirilen teklifi kabul eden Demirel, birbirinden çarpıcı eserlerini, çağdaş sanat alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinin çalışmalarıyla birlikte sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"Geri çevirmem mümkün değildi."

Aykut Demirel önümüzdeki haftalarda açılacak sergi için heyecanlı: "Aslında ilk kişisel sergimi açmak için çalışmalara başlamıştım. Ancak öyle değerli bir teklif geldi ki, geri çevirmem mümkün değildi. Çağdaş sanatın birbirinden önemli isimleriyle aynı platformda eserlerimi sanatseverlere sunacağım. Hem heyecanlı hem de gururluyum. Serginin açılış tarihi belli olur olmaz takipçilerime de duyurusunu yapacağım."