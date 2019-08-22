Son Dakika Haberleri: İllüstratörler platformu Kadıköy Festivali'nde
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İllüstratörler platformu Kadıköy Festivali'nde

58 dakika önce

"İllüstratörler Platformu", KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında ilki düzenlenen Çizgi ve Sahaf Günleri'nde yer alıyor.

İllüstratörler platformu Kadıköy Festivali'nde, System.String[]

İstanbul Kadıköy Lisesi'nde gerçekleşecek etkinlikte İllüstratörler Platformu, illüstratörler ve çizim meraklılarıyla bir araya gelerek platform hakkında detaylı bilgiler paylaşacak ve katılımcılarla platformu geliştirmek adına fikir alışverişi yapacak.

Uluslararası arenada da görünür bir ortam sağlamayı hedefleyen platform, yurtiçi ve yurtdışında illüstratörlerin yazar, yayıncı, reklam ajansı, kurumsal müşteri ve benzeri iş ortaklarıyla arasındaki sinerjinin güçlenmesi sağlarken, kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği akademik bir ortam da yaratmayı amaçlıyor.

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 Kaynak: Bültenler
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