Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz? - Son Dakika
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Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz?

04.04.2023 10:04
Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz?

İllüzyon oyununda koyunların arasına gizlenmiş keçiyi 11 saniye veya daha kısa sürede bulmanız IQ seviyenizin bir hayli yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu testi basitçe halledebilir misiniz?

Bulmacalar sadece çok eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda her sınavı tamamlamak için bilişsel becerilerinizden yararlanmanız gerekeceğinden, beyninizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

GRİ RENK PALETİ TESTİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu resimde koyunların arasına gizlenmiş keçiyi 11 saniye veya daha kısa sürede bulmanız gerekiyor. Gri renk paleti teste ekstra bir zorluk katıyor. Ancak bir ipucu verecek olursak illüzyon resmin sol tarafında gizli.

IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Başarısız olursanız, cevap aşağıdaki resimde.

IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?
YORUMLAR (1)
  • eyup yamak: Ben üç saniyede buldum. Keçiyi tanımayan IQ sü kaç olurssa olsun bulamaz.IQ ile çok alakası yok diye düşünüyorum. Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz? - Son Dakika
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