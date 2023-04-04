Bu IQ testini geçen üstün zekalı! 11 saniye içerisinde resimdeki koyunların arasındaki keçiyi bulabilir misiniz?

Bulmacalar sadece çok eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda her sınavı tamamlamak için bilişsel becerilerinizden yararlanmanız gerekeceğinden, beyninizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

GRİ RENK PALETİ TESTİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu resimde koyunların arasına gizlenmiş keçiyi 11 saniye veya daha kısa sürede bulmanız gerekiyor. Gri renk paleti teste ekstra bir zorluk katıyor. Ancak bir ipucu verecek olursak illüzyon resmin sol tarafında gizli.

Başarısız olursanız, cevap aşağıdaki resimde.