İllüzyonist Küçükdoğan Amerika yolcusu - Son Dakika

Tsunamimagic adı ile tanınan illüzyonist Ahmet Küçükdoğan, nisan ayında Amerika'da gerçekleştirilecek mermer fuarında sürpriz gösterilere imza atacak.



Nisan ayında Amerika'nın New Orleans şehrinde düzenlenecek Stone Experience 2020 Fuarı'nda yüzlerce kişiye gösteri yapacağını belirten Küçükdoğan, ülkemizin adını yurt dışında duyuracağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Avrupa'da ülkemizi defalarca temsil eden ve Türkiye'nin en iyi sihirbazı seçilen Ahmet Küçükdoğan'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı videoları milyonlara ulaşıyor. - İZMİR