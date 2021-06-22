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DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU - Son Dakika

DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU

22.06.2021 17:48

DENİZLİ'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde açılan el sanatları kursunda eğitim alan, ürettikleri halı ve kilimleri bölgedeki şehirlerde sipariş üzerine satan kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde açılan el sanatları kursunda eğitim alan, ürettikleri halı ve kilimleri bölgedeki şehirlerde sipariş üzerine satan kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü, Elmalı Mahallesi'ndeki tek katlı kullanılmayan okul yenilenerek, bölgede yaşayan kadınların meslek sahibi olabilmesi amacıyla el sanatları kursuna dönüştürüldü. Mahalledeki kadınlar, haftanın 5 günü eğitmenler tarafından verilen kurslara katılıp halı ve kilim dokumaya başladı.

Boş vakitlerini kurs ile değerlendiren kadınların hayatı açılan kurs sayesinde değişti. Ahşap tezgahlarda el emeği ve göz nuru halı ve kilimleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, birbirinden güzel eserler üretiyor. Unutulmaya yüz tutan motifleri ahşap tezgahlarda halı ve kilimlere işleyen kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

'YAPTIĞINIZ ÜRÜNLER ÇOK BEĞENİLİYOR'

Kursta görev yapan usta öğretici Huriye Sönmez, 15 kursiyerin yer aldığı çalışmalarda, halı kilim, çanta ve heybe üretimi yaptıklarını söyledi. Unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattıklarını belirten Sönmez, "Kadınlar bu kurs ile hem burada vakit geçiriyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. İş öğrenme fırsatı yakaladılar. Meslek sahibi olmanın mutluluğu içerisindeler. Burayı merak edip gelenler oluyor. Yaptığınız ürünler çok beğeniliyor. Ege Bölgesi'nin birçok iline sipariş üzerine satışlar yapıyoruz. Burada bir aile ortamı oluşturduk. Eskiden kırsal bir mahallede bu tür aktiviteler ayıplanırdı. Kursiyerlerimiz bu önyargıları yıktı. Artık daha fazla aktivitelere katılmak istiyorlar" dedi.

'BU KURS BİZE ÇOK ŞEY KATTI'

Kursiyer Firdevs Eriş, aldığı eğitimlerle halı ve kilim dokumayı öğrendiğini ve gelir elde etmeye başladığını dile getirdi. Kurs sayesinde kendini birçok yönden geliştirdiğini belirten Eriş, "Saat 09.00'da buraya geliyoruz. Saat 16.00'ya kadar çalışıyoruz. Halı ve kilim dokuyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem evimize katkıda bulunuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarla birlikte çalışmak eğlenceli oluyor. Bir şey üretebilmek çok güzel bir his. Bu kurs bize çok şey kattı. Hem sosyalleşmek hem de mesleki eğitim anlamında kendimizi çok geliştirdik" diye konuştu.

'GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kursiyerlerden Ümmü Ergin ise, "Önceden bir işimiz yoktu. Evde vakit geçiriyorduk. Kurs ile halı ve kilim dokumayı öğrendik. Eskiden ninelerimiz el işi dokuma yapardı. Biz bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Burada elde ettiğimiz kazanç ile evimize destek oluyoruz. Orta boy bir kilimi yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından tamamlıyoruz. Bazı zor yönleri var ancak kilim dokumayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU
DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU
DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU
DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU

Çameli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ İLMEK İLMEK DOKUDUKLARI KİLİMLER GELİR KAPISI OLDU - Son Dakika


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