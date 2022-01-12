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İlmek ilmek iyilik örüyorlar - Son Dakika

İlmek ilmek iyilik örüyorlar

12.01.2022 19:21

İlmek ilmek iyilik örüyorlar Yünlerini alan ihtiyaç sahipleri için dokumaya başladı Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Örgü Atölyesi' projesi kapsamında hayırsever kadınların katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için atkı, bere, yelek, ceket örülüyor...

İlmek ilmek iyilik örüyorlar

Yünlerini alan ihtiyaç sahipleri için dokumaya başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Örgü Atölyesi' projesi kapsamında hayırsever kadınların katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için atkı, bere, yelek, ceket örülüyor

MANİSA - Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Örgü Atölyesi' projesi kapsamında hayırsever kadınların katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için atkı, bere, yelek, ceket gibi kışlık kıyafetler örülüyor. Her salı bir araya gelen kadınlar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyor.

TDV Manisa Şubesi Kadın Kolları yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Her salı 'Örgü Atölyesi', her çarşamba 'Dikiş Atölyesi' ile perşembe ve cuma günleri 'Yemek Atölyesi' başlatan TDV Manisa Şubesi Kadın Kolları, hayırsever Manisalı kadınların destekleriyle ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Kendi malzemeleriyle vakfa gelerek buluşan kadınlar hem sosyalleşme imkanı bulurken hem de el emeği göz nuru ürünleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyor. İlmek ilmek iyilik ören kadınların ürünleri bir yandan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken bir yandan da yapılacak sergide satılarak geliri yine ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaşacak. Yemek Atölyesinde yapılacak sarma ve mantı gibi yemekler ise yine ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında yer alacak.

"İlmek ilmek iyilik dokuyoruz"

Yaptıkları proje hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, "Başlatmış olduğumuz proje kapsamında Manisalı hayırsever maharetli kadınlarımız buraya gelerek Örgü Atölyesi projesine katkı sunuyorlar. Maharetli kadınlarımızın elinden ilmek ilmek iyilik dökülüyor şuanda. Kadınlarımız eldiven, atkı, bere gibi ürünleri ihtiyaç sahibi çocuklar için yapıyorlar. Her birinden Allah razı olsun. Bugün bu şekilde başladık. Rabbim devamını nasip etsin inşallah. Duygu yoğunluğu olan bir proje. Mayıs ayında da sergimiz olacak. Mayıs ayında el işi sergimizde bu ürünleri daha da artırır ve çoğaltırsak satışı yapılacak. Şuan için ilk düşüncemiz hemen kış günlerinde bu soğuk havalarda çocuklarımızı mutlu etmek, onların üşümemeleri için, onların mutluluğu için, gülen yüzleri solmasın diye atkı, bere eldiven projemizi başlattık. İlmek ilmek iyilik dokuyoruz." dedi.

Gelinlik kızlar için çeyiz, hastalar için yemek

Haftanın her salı günü 'Örgü Atölyesi' her çarşamba günü de 'Dikiş Atölyesi' olacağını anlatan Yavuz, "Dikiş atölyemizde yetim, öksüz, evlenecek olan kızlarımıza çeyiz dikeceğiz, bohça dikeceğiz. Onların çeyizinde ne gerekiyorsa, nevresim, mutfak önlüğü, mutfak eşyası, havlusu, ne arzu ediyorlarsa onları yapacağız. Burada hayırseverlerimiz kumaşları dışarıdan tedarik edecekler biz de burada hamaratlı kadınlarımızla bunları çarşamba günleri yapacağız. Perşembe ve cuma günleri de 'Mutfak Atölyemiz' olacak. Burada da gençlere dahil neler yapabiliriz, onlara mutfaktaki bilgilerimizi, püf noktalarını nasıl öğretiriz bunları konuşacağız. Bunları gençlerimize göstereceğiz. Burada yapacağımız sarmaları, mantıları, börekleri o gün ne yapıldıysa küçük küçük paketleyip 10 aileye ulaştırabilirsek günlük ne mutlu bize. İhtiyaç sahiplerimize, kendi yemeğini yapamayan, hasta, yatan ailelerimize bunları bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. İlerleyen günlerde daha da güzel aktivitelerimiz olacak inşallah." şeklinde konuştu.

"Kapımız herkese açık"

Hayır işinde yer almak isteyen kadınları Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarına beklediklerini kaydeden Yavuz, "Buraya Manisa'dan herkes katılabilir. Tüm kadınlarımız davetlidir. Kapımız herkese açık. Çaylar, ikramlar eşliğinde burada hoş sohbet yapıyoruz hem de hayır işi yapıyoruz. Hayır işine vesile olmak isteyen bütün Manisalı kadınlarımızı bekliyoruz inşallah." diyerek Manisalı kadınları vakfa davet etti.

İlmek ilmek iyilik örüyorlar
İlmek ilmek iyilik örüyorlar
İlmek ilmek iyilik örüyorlar

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Türkiye Diyanet Vakfı, Manisa, Cuma, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlmek ilmek iyilik örüyorlar - Son Dakika


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