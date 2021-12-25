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İLMEK İLMEK SEVGİ - Son Dakika

İLMEK İLMEK SEVGİ

25.12.2021 11:27
İLMEK İLMEK SEVGİ

ATATÜRK Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören genç kızlar, köy okulları ve kimsesiz çocukları kışın soğuktan koruyacak el emeği göz nuru dökerek kazak, bere, atkı ve eldiven gibi ürünler hazırlıyor.

ATATÜRK Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören genç kızlar, köy okulları ve kimsesiz çocukları kışın soğuktan koruyacak el emeği göz nuru dökerek kazak, bere, atkı ve eldiven gibi ürünler hazırlıyor. İlmek ilmek atılan sevgi ile hazırladıkları birbirinden güzel giysileri öğrencilerle buluşturacakları günün heyecanını yaşadıklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Zeynep Övmen, "Hiçbir çocuk üşümesin" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erzurum'daki Kız Öğrenci Yurtlarında kalan kız öğrenciler, katıldıkları el işi kursunda kazak, atkı, bere, eldiven gibi kışın kullanılan kıyafetleri örmeye başladılar. İğneden ipliğe tüm masrafların Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından karşılandığını söyleyen öğrenciler, yaptıkları ürünleri Sibirya soğukların yaşandığı Erzurum'da köy okulunda ve kimsesiz öğrencilere hediye edeceklerini söyledi. Derslerden fırsat buldukça kursa katılarak el iyi yapan öğrencilerden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden Zeynep Övmen, elde yapılan örgünün anne eli gibi sıcak ve yumuş olduğunu söyledi. Kursta yaptıkları el emeği göz nuru birbirinden güzel giysileri hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü köylerde okula giden öğrenciler ve kimsesiz çocuklara hediye edeceklerini ifade eden Övmen, "Daha önce bazı arkadaşlarım bu kursa katılmışlardı, gördüğümde merak ettim. Sonra bende bu kurslara katılmaya karar verdim. Örmeği öğrendikçe büyük bir zevk aldım. Hem boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Hem de hayırlı bir iş yapıyoruz. Burada ördüğümüz ürünleri köy okullarındaki ve kimsesiz olan öğrencilere dağıtacağımız günü merakla bekliyorum. Hiçbir çocuğun üşümesini istemiyoruz." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine el işi kursu veren usta öğretici Ayşe Kırkkeleşoğlu, günümüzde bir çok genç kızın kültürümüzün en önemli parçalarından el işini bilmediğini belirtti. İlk, orta ve lise eğitim ve öğretimleri esnasında ders telaşı ile örgü örme şansı olmayan kız öğrencilerine KYK'da düzenlenen bu kursların önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kırkkeleşoğlu "Burada örgü ve kanaviçe yapmayı öğreniyorlar. Bizlerde tecrübelerimizi genç kızlarımıza aktarıyoruz. Onların da gayreti ile bir çok ürün ortaya çıkardık. Kurstaki tüm araç ve gereçler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanıyor. Öğrenciler ilmek ilmek ördükleri tüm ürünleri çocuklarla paylaşmaya karar verdi. Bir ay kadar daha ördükten sonra köylere gidip bunları dağıtacağız. O günü ben ve kursiyer öğrenciler merakla bekliyor" dedi

İLMEK İLMEK SEVGİ
İLMEK İLMEK SEVGİ
İLMEK İLMEK SEVGİ

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, gençlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLMEK İLMEK SEVGİ - Son Dakika


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