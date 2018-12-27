Son Dakika Haberleri: İlmekleri Köy Okulundaki Kardeşleri İçin Attılar

İlmekleri Köy Okulundaki Kardeşleri İçin Attılar

1 saat önce

Manisa'da ilkokul öğrencileri, Malatya'daki kardeşlerine yılbaşı hediyesi olarak atkı, bere, eldiven ve çorap ördü.

İlmekleri Köy Okulundaki Kardeşleri İçin Attılar, System.String[]
Manisa'da ilkokul öğrencileri, Malatya'daki kardeşlerine yılbaşı hediyesi olarak atkı, bere, eldiven ve çorap ördü.

Merkez Efendi İlkokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi" dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya'nın Darende ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için sınıflarında örgü yaptı.

Atık yoğurt kaplarından hazırladıkları kasnaklarda ilmek ilmek ördükleri 30 parça giyim eşyasını hediye paketi yapan öğrenciler, kardeşlerinin yeni yıllarını kutlayan notlar yazmayı ihmal etmedi.

Merkezefendi İlkokul Müdürü Serdar Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada projede hedefin kardeşlik ve yardımlaşa duygularını geliştirmek olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak örgü yaptıklarını anlatan Akbaş, "Tüm öğrencilerimizin katıldığı projede örülen atkı, bere ve eldivenleri Darende'ye gönderiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Aynur Çoban, bu fikrin öğrencilerden geldiğini, herkesin heyecanla projeye sahip çıktığını dile getirdi.

Velilerin de desteğini aldıkları projenin verdiği mutluluk, yardımlaşma ve kardeşlik duygusunun çok önemli olduğuna işaret eden Çoban, "Umarım kardeş okuldaki kardeşlerimiz hediyelerimizi kullanırlar çünkü her şey el emeği göz nuru." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Darende, Manisa, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:01:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlmekleri Köy Okulundaki Kardeşleri İçin Attılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]