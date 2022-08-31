İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak

31.08.2022 17:02
İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Yazı Kampı", 7 Eylül'de başlayacak.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Yazı Kampı", 7 Eylül'de başlayacak.

İLEM'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik 7-9 Eylül'de "Yazının Sınırları Var mıdır?" temasıyla çevrim içi gerçekleşecek.

Nitelikli çalışmalara verimli bir başlangıç olması amacıyla yazının farklı açılardan tüm detaylarıyla ele alınacağı kampa, Nabi Avcı, Güray Süngü, Ayşe Pay, Doğukan Gezer, Turgay Şafak ve Nagihan Haliloğlu konuşmacı olarak katılacak.

Konuşmaların moderatörlüğünü ise Ender Ekim, Betül Sezgin, Yusuf Ziya Gökçek, Ahmet Melih Karauğuz, Musa Elmas ve Hatice Kübra Yegin üstlenecek.

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan programa başvurular, basvuru.ilem.org.tr adresinden yapılabilecek.

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Kaynak: AA

Doğukan Gezer, Güray Süngü, Nabi Avcı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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