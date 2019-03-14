Son Dakika Haberleri: ILO'dan girişimcilere hibe programı

ILO'dan girişimcilere hibe programı

47 dakika önce

Uluslararası Çalışma Örgütü ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında "Girişime Destek Programı" düzenlenecek.

ILO'dan girişimcilere hibe programı, System.String[]
Uluslararası Çalışma Örgütü ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında "Girişime Destek Programı" düzenlenecek. İstanbul, Bursa ve Hatay'da 340'ı geçici koruma sağlanan Suriye, 80'i Türk vatandaşı 420 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:25 

Ekonomi
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