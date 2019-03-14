ILO'dan girişimcilere hibe programı
47 dakika önce
Uluslararası Çalışma Örgütü ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında "Girişime Destek Programı" düzenlenecek.
Uluslararası Çalışma Örgütü
ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında "Girişime Destek Programı" düzenlenecek. İstanbul
, Bursa
ve Hatay
'da 340'ı geçici koruma sağlanan Suriye
, 80'i Türk vatandaşı 420 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:25
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