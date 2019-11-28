Son Dakika Haberleri: ILO ekiplerinden "Hayata Fırsat Projesi" için saha çalışması
Son Dakika Güncel ILO ekiplerinden 'Hayata Fırsat Projesi' için saha çalışması - Son Dakika

ILO ekiplerinden "Hayata Fırsat Projesi" için saha çalışması

6 saat önce

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, Mersin'de saha çalışması gerçekleştirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, Mersin'de saha çalışması gerçekleştirdi.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Mersin'e gelen ILO temsilcileri ile Ankara ve İstanbul'da çalışan basın mensupları projeye yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Program kapsamında katılımcılar kentte ziyaret ettikleri iki tekstil firmasındaki AHBAP ve SCORE programları hakkında bilgi aldı. Katılımcılar daha sonra projedeki mesleki eğitim kurslarını gezdi.

Proje Koordinatörü Fatma Gelir Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi"nin Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay'da yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında verdikleri teorik ve pratik eğitimlerle geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi konumundaki Türk vatandaşlarını ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Projede ihtiyaç sahiplerine mesleki eğitimler verdik. İşletmelere yönelik teşvik ve uyum programları uyguladık. Bunların yanında çıraklığa yönlendirme gibi alanlarda çalışmalar yaptık. Aslında iş gücü piyasasına erişimle ilgili kolaylıklar sağlayacak fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Mersin'deki tekstil firması bizim programımıza katıldıktan sonra çalışma şartlarında daha iyi noktalara geldi. Çalışmalarımız sonrasında verimlilikte ve üretimde artış gözlemliyoruz."

Temel amaçlarının Mersin ve bölgedeki çalışma koşullarına iyileştirici katkıda bulunmak olduğunu aktaran Ünal, "Projeye katılan geçici koruma altındaki Suriyeliler, Türkiye'de uzun vadede kayıtlı iş gücüne katılabildikleri için memnunlar. Hem kendi ekonomilerine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladıkları için de memnunlar. Bu projede birlikte yaşama üzerinden toplumsal faydaya katkı sağlanması da amaçlanıyor." diye konuştu.

Tekstil firmasının personel şefi Sıdıka Ördek de ILO'nun programından memnun kaldıklarını belirterek, projenin çalıştıkları firmaya büyük katkı sağladığını, SCORE uygulaması sonrasında firmalarının C kategorisinden A kategorisine yükseldiğini, böylece aldıkları işlerin arttığını ifade etti.

Firma çalışanı Hannan Blal da projenin kendisine fayda sağladığını ve çalışma şartlarının daha iyi hale geldiğini belirtti.

ILO ekiplerinden Hayata Fırsat Projesi için saha çalışması

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye, Mersin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:34 Kaynak: AA
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