Son Dakika Haberleri: ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı
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ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı

1 saat önce

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan sözleşmeyi bugün onayladı.

ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı, System.String[]
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan ilk uluslararası sözleşmeyi bugün onayladı.

ILO'nun Çalışma Konferansı'nın son gün oturumunda kabul eden sözleşme, imza atan hükümetleri bağlayıcı bir niteliğe sahip.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:53 
Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya
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