ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı
1 saat önce
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan sözleşmeyi bugün onayladı.
Uluslararası Çalışma Örgütü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:53
(ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan ilk uluslararası sözleşmeyi bugün onayladı.
ILO'nun Çalışma Konferansı'nın son gün oturumunda kabul eden sözleşme, imza atan hükümetleri bağlayıcı bir niteliğe sahip.
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