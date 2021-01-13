ILO: Kovid-19 salgınında evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerekiyor - Son Dakika

ILO: Kovid-19 salgınında evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerekiyor

13.01.2021 22:37
ILO: Kovid-19 salgınında evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerekiyor, System.String[]

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sayılarında büyük artış görülen evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sayılarında büyük artış görülen evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerektiğini bildirdi.

ILO'nun yayımladığı raporda, Kovid-19 krizinden önce dünyada 260 milyon civarında olduğu (küresel istihdamın yüzde 7,9'u) tahmin edilen evden çalışanların sayısının, salgınla "dramatik" şekilde arttığı vurgulandı.

Raporda, salgının, çalışanların maruz kaldığı kötü çalışma koşullarını gün ışığına çıkardığının altı çizildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, ev eksenli çalışanların neredeyse tamamının (yüzde 90'ı) kayıt dışı çalıştığı aktarılan raporda, yüksek vasıflı meslekler de dahil, evden çalışanların maddi açıdan ev dışında çalışanlardan daha kötü durumda olduğu bildirildi.

Raporda, evden çalışanların ortalama olarak İngiltere'de yüzde 13, ABD'de yüzde 22, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzde 25, Arjantin, Hindistan ve Meksika'da ise yaklaşık yüzde 50 daha az kazandığı bilgisi paylaşıldı.

Evden çalışanlar, daha büyük sosyal güvenlik ve sağlık riskleriyle karşı karşıya

Raporda, evden çalışanların, ev dışından çalışanlarla karşılaştırıldığında daha büyük sosyal güvenlik ve sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Evden çalışanların eğitime erişimlerinin daha az olduğu vurgulanan raporda, bu durumun onların kariyer olanaklarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Raporda, evden çalışanların diğer çalışanlarla aynı düzeyde sosyal korumaya sahip olmadıkları vurgulanarak, bu kişilerin sendika üyesi olmaları veya toplu iş sözleşmesi kapsamına girme olasılıklarının daha düşük olduğu kaydedildi.

Evden çalışmanın gelecek yıllarda artmaya devam edeceği ifade edilen raporda, evden çalışanlar ve işverenlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ele almanın daha acil hale geleceğine işaret edildi.

"Evden çalışanların yasal koruma kapsamları genişletilsin"

Raporda, 2020'de Kovid-19 küresel krizinin ilk aylarında, her 5 çalışandan 1'inin kendisini evden çalışır durumda bulduğu belirtildi. Bu kapsamda, 2020'nin bütününe ait veriler belli olduğunda, bu rakamın önceki yıla göre çok büyük ölçüde artmış olması bekleniyor.

Raporda, hükümetlere de bir dizi tavsiyede bulunuldu. Buna göre, "evden çalışanların yasal koruma kapsamlarının genişletilmesi, mevzuatlara uyulması, yazılı sözleşmelerin yaygınlaştırılması, sosyal güvenliğe erişimin sağlanması ve evden çalışanları hakları konusunda bilgilendirmek suretiyle kayıtlı ekonomiye geçişlerinin kolaylaştırılması" çağrısı yapıldı.

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle sayılarında büyük artış görülen evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunmaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Çalışma Örgütü, İngiltere, Meksika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ILO: Kovid-19 salgınında evden çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının daha iyi korunması gerekiyor - Son Dakika


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