ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gündem Kovid-19 ile mücadele olacak - Son Dakika

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı bu yıl çevrim içi düzenlenecek.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'nde yarınki açılış oturumunda, öncelikle teknik komite görevlendirmeleri ve çalışma yöntemi ile ilgili planlamalar yapılacak.

Ülkelerin onayladıkları ILO Sözleşmelerini ihlal etmeleri halinde gündeme alındıkları Standartların Uygulanması Komitesinin (Aplikasyon Komitesi) ilk oturumu, uzmanlar komitesinin hazırladığı raporlar çerçevesinde 28 Mayıs'ta belirlenecek.

Konferansın gündeminde bulunan "Sosyal Koruma-Sosyal Güvenlik" başlığı ayrı bir komitede ele alınacak. Diğer bir komite ise bu senenin en önemli gündem maddelerinden birisi olan "Kovid-19 ile Mücadele" konusunu görüşmek üzere toplanacak.

Konferansın 3-19 Haziran'da düzenlenecek genel oturumlarında Yönetim Kurulu Başkanı ile ILO Genel Direktörü Guy Ryder'ın raporları değerlendirilecek.

Konferansta Türkiye'yi hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışan delegesi olarak Türk-İş, işveren delegesi olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Genel Direktörün raporlarının değerlendirileceği oturumda, her yıl olduğu gibi hükümet, işçi ve işveren delegeleri birer konuşma yapacak.

Atalay, Filistinlilere yönelik katliamın durdurulmasını isteyecek

Konferansta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi delegesi olarak genel oturumdaki konuşmasında, ILO Genel Direktörü'nün raporunu ve ILO'nun "İnsan Onuruna Yakışır İş" programı çerçevesinde gelinen noktayı, Türkiye'de ve dünyada çalışanların sorunlarıyla birlikte değerlendirecek.

Salgının çalışma hayatı üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemlere değinecek Atalay, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Filistinlilere yönelik katliamın durdurulmasını ve Suriyeli göçmenlerin durumu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yaşanan acılara sessiz kalınmamasını isteyecek.

Atalay, Türkiye İşçi Delegesi olması dolayısıyla diğer işçi ve memur konfederasyonlarının görüşlerini de dile getirecek.

Konferans bu yıl iki aşamalı düzenlenecek

Konferans kapsamında 2021-2024 döneminde görev yapacak ILO yönetimi de seçilecek.

ILO'nun program ve bütçesinin görüşüleceği konferans, daha etkili sözleşmelerin varlığı nedeniyle bazı sözleşme ve tavsiyelerin yürürlükten kaldırılması ya da geri çekilmesini de değerlendirecek.

Bu sene iki aşamalı gerçekleştirilecek konferansın ikinci aşaması 25 Kasım 2021'de başlayıp 11 Aralık 2021'de sona erecek. İkinci aşamada "Eşitsizlikler ve Çalışma Dünyası" ile "Beceriler ve Yaşam Boyu Öğrenme" başlıklı gündem maddeleri görüşülecek.