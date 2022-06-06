ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı

06.06.2022 16:10

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

Özcan, ILO tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Atakule'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hala dünyada çok sayıda çocuğun aile ekonomisine katkıda bulunmak için okuluna gidemediğini söyledi.

Çocukların sokakta, tarlada ve sanayide çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vakti geldi. Aslında dünyadaki bütün liderler 2015 yılında BM'de bir araya geldi ve '2025 yılının sonuna kadar dünyadan çocuk işçiliğini artık kaldıralım' diye anlaştılar. Ama maalesef hala devam ediyor. Bunu ortadan kaldırmamız için çocukların ebeveynlerine iyi işler bulmamız ve çocukları koruma kalkanı altına almamız gerekiyor. Onları iyi, kaliteli, ücretsiz eğitime yönlendirmemiz gerekiyor."

Özcan, Türkiye'de hükümetle çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, son yıllarda özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yoğunlaştıklarını, çocukların eğitimlerinin devamlılığına yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

Programda, yazar Şermin Yaşar, çocuk işçiliği konusuna dikkati çekmek için yazdığı kitabı "LO"yu imzalayarak, programa katılan çocuklara hediye etti.

ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı
ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı
ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı
ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı

YORUMLAR
500
Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Boynundan vurulan 6 çocuk babası, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 19:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement