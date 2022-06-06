ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

Özcan, ILO tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Atakule'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hala dünyada çok sayıda çocuğun aile ekonomisine katkıda bulunmak için okuluna gidemediğini söyledi.

Çocukların sokakta, tarlada ve sanayide çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vakti geldi. Aslında dünyadaki bütün liderler 2015 yılında BM'de bir araya geldi ve '2025 yılının sonuna kadar dünyadan çocuk işçiliğini artık kaldıralım' diye anlaştılar. Ama maalesef hala devam ediyor. Bunu ortadan kaldırmamız için çocukların ebeveynlerine iyi işler bulmamız ve çocukları koruma kalkanı altına almamız gerekiyor. Onları iyi, kaliteli, ücretsiz eğitime yönlendirmemiz gerekiyor."

Özcan, Türkiye'de hükümetle çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, son yıllarda özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yoğunlaştıklarını, çocukların eğitimlerinin devamlılığına yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

Programda, yazar Şermin Yaşar, çocuk işçiliği konusuna dikkati çekmek için yazdığı kitabı "LO"yu imzalayarak, programa katılan çocuklara hediye etti.