İltaş köyünde kardelen ve çiğdemler çiçek açtı - Son Dakika
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İltaş köyünde kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde baharın müjdeleyici olan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

İltaş köyünde kardelen ve çiğdemler çiçek açtı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde baharın müjdeleyici olan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.


Baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelen ve çiğdemler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.


Ürgüp'e bağlı İltaş köyü Kırcağaz mevkiinde doğa yürüyüşü yapan çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Mendres Yüksel Türkegül, baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelenlerin mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle çiçek açmaya başladıklarını belirtti. Yeşeren kardelen ve çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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