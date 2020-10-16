İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi - Son Dakika

İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi'ni paylaştı. Bu sistem döner kanatlı ve sabit kanatlı alçak irtifa İHA'ları tespit etme, drone ile uzaktan kumandasının kablosuz haberleşmesini tespit etme, GNSS bantlarında Koordinat Yanıltma Sistemi gibi özelliklere sahip.

İLTER Drone/İHA Tespit ve Engelleme Sistemi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen ve yerlilik oranı yüzde 90 olan bir savunma sistemi. Sistem uzaktan kumandayla iletişim kurarak insansız hava araçlarına karşı tam otomatik algılama, durdurma ve yanıltma gibi özelliklere sahip. Gelişmiş teknolojiler ile dizayn edilen İLTER, insansız hava araçları tarafından kullanılan frekans bantlarını tespit ediyor ve tespit sonrasında hava aracının yününü tespit ediyor. Daha sonra insansız hava aracına ait kumanda frekansının da tespit edilmesi ile birlikte verilen komut doğrultusunda kumanda ile drone arasındaki bağlantı kesilebiliyor.