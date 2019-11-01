İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor

Kalp damar sertliğinin en önemli sebebinin iltihap olduğunu belirten Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Pehlevan, iltihaplı romatizma hastalığı olan kişilerin olmayanlara göre kalp hastalığını yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'de en sık görülen romatizmal hastalık, halk arasında bilinen adıyla 'iltihaplı romatizma' yani romatoid artrit. Bin kişiden 5'inde görülen bu hastalık, genetik yatkınlık gösteriyor. Sigaranın hastalığı tetikleyen en önemli çevresel faktör olduğunu ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Pehlevan, hastalık hakkında önemli bilgiler verdi.

'BİN KİŞİDEN 5'İNDE GÖRÜLÜYOR?

Hastalığın yaşa, cinsiyete, hatta ırka göre çeşitlilik gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Seval Pehlevan, 'Romatizmal hastalıkların bir kısmını iltihaplı romatizmal hastalıklar oluşturur. İltihaplı romatizmal hastalıklar, genetik yatkınlığı olan bireylerde vücudun kendi organıyla savaşması ile oluşurlar. Ekleme ve eklemle birlikte diğer bağ dokusu ve organlara saldırmasıyla birtakım romatizmal hastalıklar meydana gelir. Bunlara da iltihaplı romatizmal hastalıklar diyoruz. Bunlar yaşa, cinsiyete, hatta ırka göre çeşitlilik gösterir. Türkiye'de en sık görülen romatizmal hastalık, halk arasında bilinen adıyla 'iltihaplı romatizma' romatoid artrit. Bu hastalık bin kişiden 5'inde görülür' dedi.

"SİGARA HASTALIĞA YAKALANMAYI KOLAYLAŞTIRIR"

Hastalığın el ve ayak eklemlerini tutan ve bu eklemlerde kalıcı hasar yapabilen kronik seyirli iltihaplı romatizmal bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Seval Pehlevan, "Eklem dışında göz, cilt, akciğer ve kalp gibi diğer organlara da zarar verebilir. En önemli nedeni ise genetik yatkınlığı olan bir bireyde bunu tetikleyen bir şeyler olmasıdır. Bu şey bazen bir enfeksiyon olur, bazen kullanılan bir ilaç olabilir yani bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasını tetikleyen mekanizmayla hastanın eklemine karşı vücutta bir savaş başlar. Bu da iltihaplı romatizmaya sebep olur. En önemli dış etken ise sigaradır. Genetik yatkınlığı olan bir birey eğer sigara da kullanıyorsa hastalığın ortaya çıkması daha kolaylaşır" değerlendirmesinde bulundu.

KALP HASTALIKLARI VE ROMATİZMA İLİŞKİSİ

Kalp damar sertliğinin en önemli sebebinin iltihap olduğunu ifade eden Doç. Dr. Pehlevan, şöyle devam etti:

"İltihabi sürecin iltihaplı romatizma ile benzerlikleri birçok çalışmada bulunmuştur. İltihaplı romatizmada erken damar sertliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir. İltihaplı romatizma direkt diyabet, hipertansiyon gibi kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Özellikle antikor taşıyan, geç tanı konmuş, tedavisinde de geç kalınmış hastalarda da kalp damar hastalığı görülme olasılığı çok artmaktadır. İltihaplı romatizması olan insanların olmayanlara göre kalp hastalığını yakalanma riski yüzde 50 daha fazla. Biz bu hastaları takip ederken mutlaka kalp hastalığı açısından da araştırıyoruz."

GÜNEŞE VE SICAĞA DİKKAT!

İltihaplı romatizmada erken tanının önemine dikkat çeken Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Pehlevan, aşağıdaki belirtiler konusunda uyardı:

"İlk belirtiler eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, özellikle sabah tutukluluğu oluyorsa bu tutukluk 30 dakika gibi bir süreyi buluyorsa gün içinde ağrı ve şişlikleri kayboluyorsa bu şikayetler 6 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Hastalar kilo almamaya dikkat etmelidir. Hareket kısıtlılığından dolayı buna meyilli olduklarından ve kullandıkları ilaçlar bazen özellikle kortizon kilo alımını artırabilir. Sağlıklı beslenmek ve egzersizler çok önemli. Düzenli uykuya dikkat etmek gerekiyor. Hasta güneşe maruz kalmamalı ve özellikle yazın güneşin dik geldiği saat dilimlerinde hastaların güneşten kaçınması gerekiyor. Güneş hastaların aktiflenmesini artırır. Kaplıca gibi sıcaklıklar hastalığı alevlendirir."