"İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde yıkım başladı - Son Dakika
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"İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde yıkım başladı

29.03.2022 11:43

Batman'ın marka projelerinden "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde ilk yıkım gerçekleştirildi.

Batman'ın marka projelerinden "İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi"nde ilk yıkım gerçekleştirildi.

Kentte 30 Kasım 2006'da meydana gelen, 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda evin su altında kaldığı sel felaketinin ardından 2007 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kent merkezinde bulunan Çay, 19 Mayıs, Kısmet, Çarşı, Yeşiltepe, İluh, Huzur, Hürriyet, Karşıyaka mahallelerinin bir kısmı "Afete Maruz Bölge" ilan edildi.

15,5 kilometre uzunluğunda ve 6,5 kilometresi kent içinden geçen İluh Deresi'nde o günden bu yana küçük çaplı ıslah çalışmaları yapıldı.

Batman Valiliği ve görevlendirme yapılan belediyenin ortak çalışmasıyla hazırlanan İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

İş ve işlemleri Batman Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin 1. etap 1. kısmında kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

Projenin 1. etap 1. kısmında yaklaşık 50 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması planlanırken, kamulaştırmanın yüzde 50'yi aşkın bölümü tamamlanarak ilk yıkıma başlandı.

Kamulaştırma işlemlerinin bitmesi ve dere kenarındaki yapıların yıkımının tamamlanmasıyla projenin uygulanmasına başlanacak.

Proje kapsamında belirlenen alanlarda 3 park, yürüyüş ve bisiklet yolları, geniş bulvarlar, yeni yapılacak devlet hastanesi için alternatif yollar, yeşil alan ve şehrin konut ihtiyacı için konut rezerv alanları oluşturulacak.

Projenin tamamlanmasıyla olası bir sel felaketi ile görüntü kirliliğinin önüne geçilecek, kanalizasyon atıkları ile kötü kokunun oluşması engellenecek. Projenin uygulanmasıyla bu alanın kentin yeni cazibe merkezi olması hedefleniyor.

İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi nde yıkım başladı
İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi nde yıkım başladı
İluh Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi nde yıkım başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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