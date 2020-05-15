İlyas Bey, Gebze'de dualarla anıldı - Son Dakika

Orhan Gazi'nin kumandanlarından Akçakoca'nın oğlu İlyas Bey, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dualarla anıldı.

Gebze İlyas Bey Cami avlusunda düzenlenen anma programına Kaymakam Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve gazeteci-yazar İsmail Kahraman katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Burada konuşan Kaymakam Güler, İlyas Bey gibi bu memlekete değer katanları unutmamak gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da İlyas Bey'in Gebze için önemli bir isim olduğunu ifade ederek, İlyas Bey'in gelecek nesillere de iyi anlatılması gerektiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Büyükgöz de İlyas Bey'in Gebze'nin sembollerinden biri olduğunu dile getirdi.