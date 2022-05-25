İlyas Mahallesi yolları konforlu bir görüntüye kavuşuyor - Son Dakika

İlyas Mahallesi yolları konforlu bir görüntüye kavuşuyor

İlyas Mahallesi yolları konforlu bir görüntüye kavuşuyor
Son Güncelleme: 25.05.2022 11:30

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun, İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin ve Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş ile birlikte İlyas Mahallesi Dar Sokak'ta gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Son yıllardaki fiziksel yatırımlar, çevre düzenleme, aydınlatmalar ve kültürel yatırımlarla daha cazip hale gelen İlyas Mahallemizdeki araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgede çok büyük yatırımlarda bulunduğunu söyleyen İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin, " Dar sokağımızda bulunan ve tehlike arz eden metruk evimizin Yeşilyurt Belediye ekiplerimizce yıkılmasından sonra açılan bu yolumuz, sıcak asfalt serimi ile nezih ve güzel bir görüntüye ulaştı. Mahallemize ve bu bölgemize çok güzel hizmetlerde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere sahada çalışan bütün personellerine mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

İlyas Mahallesinin son yıllarda hayata geçen yatırımlarla daha yaşanabilir ve cazip bir hüviyete ulaştığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, " Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerindeki ulaşım ağlarını baştan aşağıya yenilemeye aralıksız devam ediyoruz. Son dönemlerdeki yatırımlarla birlikte çehresi değişen İlyas Mahallemizde ki Dar Sokağımızda bulunan ve hem insan hem de çevre sağlığını sıkıntıya sokan metruk evin enkaz bedellerini ödeyerek yıkım işlemlerini tamamladık. Metruk evin yıkılmasından sonra bu mahallemizde iki sokağı birbirine bağlayan yolumuzun açma ve genişletme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, fınısherli tam kaplamalı sıcak asfaltını da sererek bu yolumuzun daha nezih ve güzel bir görüntüye ulaşmasını sağladı. Yeşilyurt'umuz bu tür kalıcı ve modern yatırımlarla her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Son yıllardaki yatırımlarla birlikte çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık tarihe karıştı. İlyas Mahallemiz başta olmak üzere bu bölgedeki tüm yaşam alanlarımızı fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, eğitim ve sanatsal mekanlarımızla daha cazip daha yaşanabilir bir kimliğe ulaştırdık. Bu bölgenin tüm eksikliklerini planlı yatırımlarımızla hızla gidererek, ulaşım ağını daha akıcı ve güvenli hale getiriyoruz. Yeşilyurt için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel İlyas Mahallesi yolları konforlu bir görüntüye kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlyas Mahallesi yolları konforlu bir görüntüye kavuşuyor - Son Dakika
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