İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

13.09.2022 12:06
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı.

-Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla  2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle Salman'ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman'ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman'ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman'ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.


YORUMLAR
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İlyas Salman'ın, Türk milletine 'Akılsız halk' dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi İlyas Salman'ın, Türk milletine 'Akılsız halk' dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Kaynak: DHA

İlyas Salman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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