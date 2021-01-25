İlyas Salman: Ahirete inanmıyorum

Usta oyuncu, "O¨lu¨m korkunuz var mı?" sorusuna s¸u s¸ekilde yanıt verdi: "O¨lu¨m korkum var c¸u¨nku¨ ahirete inanmıyorum. Mu¨mku¨n oldugˆu kadar 1 gu¨n daha fazla yas¸amak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme de inanmıyorum. Kes¸ke cennet ve cehennem olsaydı; buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. C¸u¨nku¨ insanın, havanın ve denizin sogˆugˆundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda ısınırdım diye du¨s¸u¨nu¨yorum."

'KARDEŞLERİM ÖLDÜ'

Salman, "Korkmanızın tek sebebi bu galiba?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Korkmamın tek sebebi o değil. Ben küçük çekirdek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, gripten, kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler. Bir tanesi benim gözümün önünde yandı kardeşlerimden bir tanesi. Yanışını gördüm.

'KÜÇÜKLÜĞÜM ACI İÇERİSİNDE GEÇTİ'





Annem köyde suya gitmişti, su getirmek için. Kapının arkasına bir taş koymuş, soba yanıyor. Sobaya uzandı kardeşim; eteği tutuştu, söndüremedim. O anki aklım yetmedi; üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için çok arabesk olacak ama kardeşlerimden dolayı acı içinde geçmiş bir yaşantım var. Elimden gelmedi, kurtaramadım açık söylemek lazımsa.