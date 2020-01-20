İlyas'tan Yeni Tekli: "Olur Olur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlyas'tan Yeni Tekli: 'Olur Olur' - Son Dakika

İlyas'tan Yeni Tekli: "Olur Olur"

13 dakika önce

İlyas Yalçıntaş geçtiğimiz gün yeni teklisi "Olur Olur" u Beykoz'da bir villada kliplendirdi. Sözü ve müziği Yalçıntaş'a ait olan şarkının yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi.

İlyas'tan Yeni Tekli:

Klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlyas Yalçıntaş, "Olur Olur" bir önceki klibinin çekim arasında yazıp bestelediğini söyledi.

Farklı tarzlarda eserler üretmekten büyük keyif aldığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, "Her gün aynı çorbayı sunsam size bir süre sonra sıkılırsınız. Aynı tip şarkılar yapan kendini tekrarlayan sanatçılar var. Bu bir tercihtir. Ama ben farklılığı seviyorum." şeklinde konuştu.

Yalnızlıktan Sıkıldım, Aşk İstiyorum

Uzun süredir yalnız yaşadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, yalnızlık çektiğini ve hayatında aşk istediğini vurguladı. Çok fazla bilgisayar oyunu oynadığı için birçok ilişkisinde problem yaşadığını itiraf eden sanatçı, zor bir adam olmadığını ancak evden çok fazla çıkmamasından dolayı kız arkadaşlarının zaman zaman kendisinden sıkıldığını söyledi.

Senin Gibi Söyleyemiyoruz İlyas

Başka şarkıcılara bestelerini paylaşma konusuna sıcak baktığını ancak bu konuda bazı sıkıntılar yaşadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş şöyle konuştu: "Benden beste isteyenler var. En son Hande Yener ile bir beste paylaştım. Ama benim bu konuda bir sorunum var. Benim yaptığım besteleri bazı sanatçılar seslendirince bana şunu söylüyorlar. Bu şarkıyı beğendik İlyas ama biz söyledik senin gibi olmuyor. O tadı veremiyoruz diyorlar ve besteyi almaktan vazgeçiyorlar."

Serenay Sarıkaya Bu işin Altından Kalkar

Oyuncuların şarkı söylemesi konusunda da konuşan İlyas Yalçıntaş, Serenay Sarıkaya'nın sesini çok beğendiğini söyledi. Yalçıntaş şöyle konuştu: "Serenay Sarıkaya'nın bu işin altından rahatlıkla kalkacağını düşünüyorum. Güzel klas şarkılar söyleyebilir. Sesi çok güzel. Sezen Aksu şarkıları seslendirmesi bence harika olur."

Serenay Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:57 Kaynak: Bültenler
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