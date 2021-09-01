İlyas Yalçıntaş Kartal'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Kartal'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam ediyor. Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, kutlamalarda sevilen şarkılarıyla sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

27 Ağustos günü ünlü Rapçi Ceza ile başlayarak Manga, Ceylan Ertem, Moğollar, Ümit Besen- Pamela ile devam eden konserler dizisi ile Kartallılar, Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamaların 5'inci gününde ise İlyas Yalçıntaş sevilen şarkılarını Zafer Bayramı için seslendirdi.

MAHALLE ETKİNLİKLERİNDE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kutlamalar boyunca, her gün ayrı bir noktada gerçekleşen ve çocuklara keyif dolu anlar yaşatan 'Mahalle Etkinliği', bu kez Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı'nda düzenlendi. Çocuklar, aileleri ile oyun platformları ve sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

İLYAS YALÇINTAŞ KARTAL'I SALLADI

Kutlamaların devamında, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş, ilçe meydanında düzenlenen konserde binlerce seveniyle buluştu. Konser boyunca, 'Olur Olur', 'Kalbimin Kapısı', 'Dünya Senin' gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce Kartallı, gece boyunca seslendirilen şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

"BU VATAN KOLAY KURULMADI"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser programında yaptığı konuşmada, "Bu vatan kolay kurulmadı. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta biten savaşla bu topraklardan tekrar çıkmamak üzere, burada kalıcı olmak üzere büyük bir zafer kazanıldı. Bu zaferi bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Enerji burada, gençlik burada. Bu enerjiyi Kartal'dan İstanbul'da, İstanbul'dan Türkiye'ye yayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Başkan Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zafer ve Barış Haftası kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, 20.00'da Murat Gemlik ve 21.00'da Barışa Rap konseriyle devam edecek.