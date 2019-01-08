Son Dakika Haberleri: İlyas Yalçıntaş'tan Rekor Turne Projesi

İlyas Yalçıntaş'tan Rekor Turne Projesi

26 dakika önce

İlyas Yalçıntaş, 1,5 ayda 25 şehri kapsayan ve benzeri olmayan yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlyas Yalçıntaş'tan Rekor Turne Projesi, System.String[]

"Tek Gitar İlyas"...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hayranlarının çağrılarına kayıtsız kalmayan genç sanatçı, yeni albüm öncesi sevilen şarkılarını son yıllarda en çok tercih edilen performans türü haline gelen akustik bir formatta canlı olarak söyleyecek. Hayranları turne boyunca İlyas Yalçıntaş'ı samimi bir ortamda, ilk tanıdıkları gibi kendi gitarından dinleyecekler.

PowerTürk sponsorluğunda gerçekleşecek projenin ilk durağı Niğde olacak. Hemen ardından; Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Isparta, Antalya, Burdur, Giresun, Rize, Trabzon, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ordu, Sinop, Samsun, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Batman'ın ardından turnenin son ayağı ise Bitlis.

Müzikal kariyerindeki başarı grafiğini zirvede tutan sanatçı, 2019'da yayınlanacak albümünün çalışmalarına da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:53 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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