İlyas Yalçıntaş'tan Rekor Turne Projesi

"Tek Gitar İlyas"...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hayranlarının çağrılarına kayıtsız kalmayan genç sanatçı, yeni albüm öncesi sevilen şarkılarını son yıllarda en çok tercih edilen performans türü haline gelen akustik bir formatta canlı olarak söyleyecek. Hayranları turne boyunca İlyas Yalçıntaş'ı samimi bir ortamda, ilk tanıdıkları gibi kendi gitarından dinleyecekler.

PowerTürk sponsorluğunda gerçekleşecek projenin ilk durağı Niğde olacak. Hemen ardından; Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Isparta, Antalya, Burdur, Giresun, Rize, Trabzon, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ordu, Sinop, Samsun, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Batman'ın ardından turnenin son ayağı ise Bitlis.

Müzikal kariyerindeki başarı grafiğini zirvede tutan sanatçı, 2019'da yayınlanacak albümünün çalışmalarına da devam ediyor.