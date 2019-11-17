İM 2019'da Yaşar Üniversitesine 11 ödül birden

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen İM 2019 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması'na damga vurdu. Lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendirildiği yarışmada, Yaşar Üniversiteli öğrenciler bireysel ve grup olarak farklı derecelerle toplam 11 ödül kazandı.



Her yıl farklı bir üniversitenin içmimarlık bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen İM 2019 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması'na, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden toplam 49 üniversiteden 482 katılım oldu. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sınıf proje stüdyosu dersi ile mobilya tasarımı kategorilerinde farklı dereceler olmak üzere toplam 11 ödül kazandı.



Projeleri jüriye sergilendi



Yarışmada, her sınıftaki öğrencilerin o akademik yıl içinde proje stüdyolarında gerçekleştirdikleri projeler değerlendirildi. Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilirken ilk aşama olan ön elemede, projeler dijital ortamda değerlendirildi. İkinci aşamada ise ön elemeyi gecen projeler basılı olarak jüri karsısına çıkarılarak sergilendi. Projeler her iki aşamada da özgünlük, yapı, sunum ve tasarım süreci olarak belirlenen dört temel kritere dayanarak değerlendirildi. İçmimarlar Odası Genel Başkanı'nın da aralarında bulunduğu temsilciler ve alandaki akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle ödüller sahiplerini buldu.



Ödül kazanan öğrenciler



151 katılımın, 110 geçerli olduğu ikinci sınıf proje stüdyosu kategorisinde Bartu Mısırlı bir üçüncülük ve mansiyon, Ayşenur Allı mansiyon alırken Furkan Biçeroğlu, Ece Kişioğlu da ön elemeyi geçerek ilk 13'e girdi. 136 katılım, 114 geçerli projenin olduğu üçüncü sınıf kategorisinde İpek Kocaakü ön elemeyi geçerek ilk 12'ye girdi. 98 katılım, 77 geçerli projenin olduğu dördüncü sınıf kategorisinde, Afra Keleş üçüncülük ödülü alırken Nilay Altınay ve Dilan Yanar da ön elemeyi geçerek ilk 12'ye girmeyi başardı. 63 katılım, 54 geçerli projenin olduğu mobilya kategorisinde de Selin Sukar-Selin Ergenç, Ceren Taşkın-Mine Erişen ön elemeyi geçerek ilk 12'ye giren 2 ekip oldu. - İZMİR