Son Dakika Haberleri: İm Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Oynayacak

İm Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Oynayacak

15 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

İm Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Oynayacak, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada antrenmanlara devam eden sarı kırmızılı takım, 30 Mart Cumartesi günü Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Adana Demirspor karşısında genç isimlere yer vermesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Adana Demirspor, Spor
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