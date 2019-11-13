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İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladı
6 saat önce
- İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladıKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:09 Kaynak: İHA
- İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladı
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.
Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor top başı yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kondisyon çalışırken, Teknik Direktör Bülent Uygun, futbolcularla yakından ilgilendi.
Kayserispor - Sivasspor karşılaşması 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
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