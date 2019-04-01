Son Dakika Haberleri: İm Kayserispor, Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

İm Kayserispor, Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 27. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

İm Kayserispor, Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 27. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman, zorlu karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada "Bu maç 2 takım için de önemli" dedi.

Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devan eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

"Bu maç 2 takım için de önemli"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, oynanacak maçın 2 takım için de önemli olduğunu söyleyerek, "Ligde uzun bir ara oldu. Seçimler ülkemize hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra lig haftasına giriyoruz. Dolayısıyla Sivas maçı her 2 takım için de son derece önemlidir. Milli takımdan gelen oyuncularımız oynayacaklar. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Adana Demirspor maçı oynadık. Bazı genç oyuncularımızı da orada yakından görme fırsatı bulduk. İnşallah bu uzun ara hafta sonunda farklı sonuçlar vermez. Bu uzun aradan sonra takımlar birçok şeyini kaybedebiliyor. Bazı takımlar da pozitif yönde etki alabiliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Kayserispor, Spor
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