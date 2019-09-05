Son Dakika Haberleri: İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda Antalyaspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren İM Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.


İM Kayserispor, hazırlıklar kapsamında TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi! Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]