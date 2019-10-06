Son Dakika Haberleri: İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.
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İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.

1 saat önce

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti., System.String[]

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti. - İSTANBUL

Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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