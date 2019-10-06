İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.
1 saat önce
İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti. Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı! Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti