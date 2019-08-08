İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor
25 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İM Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman
yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ayak voleybolu oynayan futbolcular, kısa alanda pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Hasan Hüseyin Acar
, takımdan ayrı çalıştı. - KAYSERİ
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