Son Dakika Haberleri: İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor
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İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor

1 saat önce

- İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyorKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

- İM Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İM Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ayak voleybolu oynayan futbolcular, kısa alanda pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrı çalıştı.
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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