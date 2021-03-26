İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı - Son Dakika

İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı

26.03.2021 16:42

İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen AB Projesi kapsamında 15 Mart tarihinde başlayan 'İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik' eğitimini tamamlayan 22 genç girişimci Batman'da sertifikalarını aldı.

İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı

BATMAN - Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen AB Projesi kapsamında 15 Mart tarihinde başlayan 'İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik' eğitimini tamamlayan 22 genç girişimci Batman'da sertifikalarını aldı.

Genç girişimciler sertifikalarını Batman Üniversitesi Rektörlük binası konferans salonunda Batman Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı'nın elinden aldı. 15-29 yaş arası genç işsiz girişimci adaylarına yönelik olarak sürdürülen projede Batman'da gerçekleştirilmekte olan imalat değer zincirine yönelik gerçekleştirilen olan girişimcilik eğitimine toplam 22 kişinin 8'i kadın 14'ü ise erkek 22 genç katıldı. Girişimci adaylarının, alternatif enerji üretimlerinde güneş panelleri, giyim endüstrisinde modelleme ve üretim, çevre dostu ürünlerin geri dönüşümü, çocuk bakım-kreş hizmetleri, e-ticarete yönelik yazılım şirketi, hobi ve spor merkezi kurma gibi iş fikirleri bulunuyor.

DİKA olarak genç istihdamın desteklemeye yönelik olarak 3 yıldır bir etüt çalışmasından sonra ortaya çıkan bir program olduğunu belirten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, Avrupa Birliğinin desteklediği dış kaynaklı bir fon olduğunu söyledi. Alanlı, "Proje 40 milyon lira değerindedir. Bölgemiz açısından çok faydalıdır. Özellikle sevgili gençlere şunu belirtmek isterim. Bundan önce de sonra da muhakkak buna benzer eğitimler olacak. Hakeza hem lise hem de üniversitelerimizde bu eğitimler veriliyor. Öğrencilere çok işler düşüyor. Bizim ekipte liderle beraber yaklaşık 16 kişi var. DİKA personelinin haricinde 11'i sadece bu eğitimin organizasyonu ile uğraşıyor. Onlar haricinde bizler de emek sarf ediyoruz. Bazen başvurularla ilgili üzüldüğümüz noktalar oluyor. Ama gördüğüm kadarıyla katılımlar güzel ve umut vericidir. Biz ne kadar uğraşsak da devlet buraya para aktarsa da bu eğitimlerle ilgili bir istek olmazsa faydası yoktur. Bizim yatırım destek ofislerimiz var. Normalde de il dışındaki tüm şirketler nasıl yatırım yapacakları konusunda bilgi almak için bize başvuruyorlar. Ama girişimcilerle ilgili olarak, sizde bu eğitimi aldıktan sonra bizim yatırım teşvik ofislerimize gelerek personelimiz haricinde, proje kapsamında hem finansal danışmanlık hem yatırım danışmanlığı alabilirsiniz. Zaten proje kapsamında da var. Size istihdam kapılarını açacak şirketlerimizle görüşürüz. Eğer bizimle irtibatı koparmazsanız biz de istihdam noktasında elimizden katkıyı sağlamaya çalışırız" dedi.

İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı
İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı
İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı
İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı

Dicle Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Girişimcilik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmalat Değer Zinciri ile Girişimcilik eğitimi alan genç girişimciler sertifikalarını aldı - Son Dakika


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