Son Dakika Haberleri: İmalat, eleman bulmakta en fazla zorlanan sektör

İmalat, eleman bulmakta en fazla zorlanan sektör

4 dakika önce

İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.

İmalat, eleman bulmakta en fazla zorlanan sektör, System.String[]
İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 

İŞKUR, Ekonomi
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