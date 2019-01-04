İmalat, eleman bulmakta en fazla zorlanan sektör

İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.

İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.

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