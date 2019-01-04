İmalat, eleman bulmakta en fazla zorlanan sektör
4 dakika önce
İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.
İŞKUR araştırmasına göre eleman bulmakta en çok zorlanan sektör imalat sanayi. Araştırmaya göre imalat sanayi firmalarının yüzde 32,9'u eleman konusunda sıkıntı yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05
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