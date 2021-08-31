İmalat-ı Harbiye 111 yaşında

İmalat-ı Harbiye, kuruluşunun 111. yıl dönümünü kutluyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün internet sitesinden yapılan paylaşımda "Türk futbol tarihinin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'müz 111 yıl önce bugün doğdu." denildi.

MKE Ankaragücü'nün, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını vatan uğruna korkusuzca feda eden İmalat-ı Harbiye işçilerinin kendisi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cephelere silah taşıyan analar ve evlatların kendisidir MKE Ankaragücü. Şükrü Abbas'ın ve Agah Orhan'ın kendisidir MKE Ankaragücü. Bağımsızlığın, mücadelenin ve kararlılığın kendisidir MKE Ankaragücü. İmalat-ı Harbiye'dir MKE Ankaragücü. Tarihimizi kaleme alan Veli Necdet Arığ'ın kendisidir MKE Ankaragücü. Şehit Abdulkerim Bayraktar'ın, İhtiyar Osman Amca'nın kendisidir MKE Ankaragücü. Arma uğrunda bu kulübe nice fedakarlıklar yapanların kendisidir MKE Ankaragücü. Şanlı Türk tarihinde kendine destansı bir yer edinen takımdır MKE Ankaragücü. Yılmadan, korkmadan, bıkmadan, usanmadan yazılan Şanlı Türk tarihinin mürekkebidir MKE Ankaragücü. Gazi Paşa'nın seçtiği renklere büründü MKE Ankaragücü. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinin kendisidir MKE Ankaragücü. İmalat-ı Harbiye Spor Gücü daim ve muzaffer olsun"