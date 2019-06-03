Son Dakika Haberleri: İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi
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İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi

22 dakika önce

İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi, sektörde daralma TL'deki kayıpların etkisiyle 14. ayına girdi.

İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi, System.String[]
İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi, sektörde daralma TL'deki kayıpların etkisiyle 14. ayına girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:23 
Ekonomi
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