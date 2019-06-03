İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi
22 dakika önce
İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi, sektörde daralma TL'deki kayıpların etkisiyle 14. ayına girdi.
İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi, sektörde daralma TL'deki kayıpların etkisiyle 14. ayına girdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:23
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