İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ekim'de arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 795 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

(İHA)