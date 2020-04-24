İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda azaldı - Son Dakika

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2020 nisan döneminde bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 nisan dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

(İHA)