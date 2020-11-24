Kapasite kullanım oranı kasımda arttı - Son Dakika

Kapasite kullanım oranı kasımda arttı

24.11.2020 10:24
Kapasite kullanım oranı kasımda arttı, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.708 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artarak yüzde 75,3'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,375,3
Nisan77,375,061,6
Mayıs77,976,362,6
Haziran78,377,166,0
Temmuz77,176,270,7
Ağustos77,876,673,3
Eylül76,276,374,6
Ekim75,476,475,4
Kasım74,177,275,8
Aralık74,177,0
Kapasite kullanım oranı kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı kasımda arttı - Son Dakika Ekonomi


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