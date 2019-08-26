Son Dakika Haberleri: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos'ta arttı
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos'ta arttı

24 dakika önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2019 Ağustos döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos'ta arttı, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2019 Ağustos döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.


2019 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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