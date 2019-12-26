İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı - Son Dakika Ekonomi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı

6 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2019 Aralık döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2019 Aralık döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.


2019 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 794 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
16:44 BTSO yönetimi Fetih Müzesi’ni gezdi - Son Dakika Ekonomi
16:44 Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:39 Asil Çelik, 2244 Sanayi Doktora Programı’na dahil oldu - Son Dakika Ekonomi
16:38 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:35 Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:23 İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim - Son Dakika Ekonomi
16:08 Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]