İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Arttı
1 saat önce
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 2019 yılı Mart ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verisini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 738 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
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