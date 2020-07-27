İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında bir önceki aya göre 4,7 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı anketini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 749 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL